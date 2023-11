Alleen het geld mist nog voor een tunnel onder Broek in Waterland: "Vergeet ons niet"

Er is een plan, net als een wil: maar nog geen geld om een tunnel onder Broek in Waterland aan te leggen. De provincialeweg die dwars door Broek in Waterland snijdt is een bottleneck voor het regionale verkeer tussen Amsterdam en Edam-Volendam die voor dagelijkse files zorgt. Zowel het dorp, als de provincie en de vervoersregio willen een tunnel aanleggen die dat moet oplossen. De kosten? 220 miljoen euro.

Goof Buijs zet zich al jaren in voor een tunnel onder het dorp. Het plan mag volgens hem niet in de la verdwijnen. Hij zegt recent een goed gesprek te hebben gehad met gedeputeerde Olthof. Buijs: "Die heeft laten weten dat de financiering nog niet rond is."

Verkiezingen

Buijs maakt zich erg zorgen. De kosten van de tunnel zijn op circa 220 miljoen geraamd, maar de verwachting is dat het veel duurder gaat worden. De kosten rijzen volgens Buijs de pan uit. Nu er verkiezingen aankomen denkt hij dat het een goed idee is het plan nog eens in de schijnwerpers te zetten. De hoop bij de dorpsraad en de provincie is dat het Rijk ook mee gaat betalen. Daarom trekt hij wederom aan de bel en roept op: "Vergeet ons niet."