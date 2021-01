BROEK IN WATERLAND - De tunnel onder Broek in Waterland is een stap dichterbij als de gemeente raad vanavond 50.000 euro toezegt. Dat geld is een deel van de 550.000 euro die nodig is om het plan van de dorpsraad verder uit te werken.

Komst tunnel Broek in Waterland bijna zeker: "Door tot eerste spa de grond in gaat" - NH Nieuws

Al jaren wordt er gesproken over een tunnel onder Broek in Waterland. Goof Buijs van de dorpsraad heeft het plan samen met de provincie zes jaar geleden opgepakt. Voor het plan is in totaal 550.000 euro nodig. 200.000 euro hiervan wordt door de provincie betaalt en de andere 200.000 euro moet de vervoersregio investeren. Edam-Volendam moet 100.000 euro betalen en de laatste 50.000 euro is voor rekening van de gemeente Waterland zelf.

Besluit vanavond

De gemeente gaat vanavond stemmen of ze het toegezegde bedrag ook daadwerkelijk gaan neerleggen. "Het is best spannend", zegt Buijs. Het geld is wel toegezegd maar nu zal blijken of het plan ook daadwerkelijk doorgepakt wordt.

In 2015 waren ze al voor het plan van een tunnel volgens Buijs. "Dus ik neem aan dat ze nu allemaal 'ja natuurlijk' zullen zeggen tegen het plan". Wanneer de eerste spa dan eindelijk de grond in gaat weet hij ook niet. "Er komt nu een studie, dan weten we welke variant het beste is en dan duurt het nog wel even voor er een spa de grond in gaat".

Maar dat het gaat gebeuren weet hij zeker. "We gaan net zo lang door tot de eerste spa de grond in gaat".