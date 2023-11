Vrolijk en ontspannen Ajacied Martha helemaal op z'n plek achter perstafel: "Onbeschrijfelijk gevoel"

"Het is echt een onbeschrijfelijk gevoel", vertelt Ar'Jany Martha over het spelen in de Johan Cruijff Arena. De linksback stond donderdag tegen FC Volendam (2-0) voor het eerst in de basis en nu tegen sc Heerenveen weer. "Ik was wel zenuwachtig de eerste keer. Keek om me heen en dan komt het besef dat ik hier gewoon echt sta. M'n droom komt uit."

Van 't Schip

Naast Martha verscheen ook John van 't Schip in de persruimte. De coach van de Amsterdammers zag dat zijn ploeg een moeilijke wedstrijd speelde. "Het was niet goed, maar we hebben de wedstrijd wel over de streep getrokken. En ik denk dat dat de grootste winst is, hier kunnen we verder opbouwen."

