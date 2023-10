Amstelveense NFC trots op oud-clubgenoot John van 't Schip: "Goede zet van Ajax"

Een NFC-shirt dat ondertekend is door John van 't Schip pronkt in de bestuurskamer van de Amstelveense amateurclub. "Dit is natuurlijk goud waard", laat een enthousiaste Daniel Gaulard weten. De voorzitter van NFC heeft alle vertrouwen in de nieuwe trainer van Ajax.

"Ik denk dat Ajax iemand nodig heeft die met de zweep eroverheen kan gaan", aldus voorzitter Daniel Gaulard. "En hoe ik John van 't Schip ken, is het denk ik een goede zet. Plus hij heeft natuurlijk een rijk verleden bij Ajax."

In de kantine van NFC volgden veel leden de keiharde afstraffing van Ajax in Eindhoven tegen PSV. Door deze nederlaag zijn de Amsterdammers gezakt naar de laatste plek in de eredivisie. Een flinke tik die ook voelbaar was op de accommodatie in Amstelveen. "De successen van de afgelopen jaren brokkelen nu af en dat is de pijn die ik voel." Is Caspar Kabalt openhartig over de club waar hij al z'n hele leven fan van is.