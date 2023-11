Liveblog: linkerrijtje dicht bij voor winnend Ajax en zuur puntenverlies FC Volendam

Dit is het liveblog van NH Sport, welkom! Ook vandaag houden we je op de hoogte van het wel en wee in sportief Noord-Holland. Zo speelt FC Volendam vanmiddag in Nijmegen tegen NEC (3-3) en ontvangt Ajax sc Heerenveen (4-1). Mis niks van deze wedstrijden en het andere nieuws in onze liveblog. Opmerkingen of tips? Mail naar [email protected]