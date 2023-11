Explosie op schip bij IJmuiden, gewonde met helikopter naar ziekenhuis gebracht

Op een schip dat bij een van de ankerplaatsen voor de kust van IJmuiden lag, heeft vanmiddag rond 13.00 uur een explosie plaatsgevonden. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Een woordvoerder van de kustwacht vertelt NH dat er op het schip een explosie heeft plaatsgevonden. "Een persoon is daarbij gewond geraakt en moest geëvacueerd worden."

Reddingboten en een helikopter werden gealarmeerd na de explosie. Het slachtoffer is hierop met de helikopter naar het het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk vervoerd. Wat er precies is gebeurd op het schip wordt momenteel onderzocht.