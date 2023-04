Brand in technische ruimte passagiersschip op Markermeer

Op een passagiersschip dat vlakbij Enkhuizen op het Markermeer voer is vanochtend vroeg brand uitgebroken in een technische ruimte. Volgens de veiligheidsregio zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Het betrof geen grote brand, maar omdat het op een passagiersschip was sloeg de brandweer in de eerste instantie toch groot alarm. Volgens de veiligheidsregio staan alle passagiers voor zover bekend op het dek, en is er niemand gewond geraakt.

Naast de brandweer zijn ook de KNRM en de Kustwacht opgeroepen. Zij verslepen de boot later naar de haven van Enkhuizen.

De Holland

Volgens getuigen gaat het om het cruiseschip 'De Holland'. Volgens openbare data was het schip onderweg van Enkhuizen naar Amsterdam.