Eis: 10 jaar met tbs voor doden Peter Langenberg in duinen bij Egmond

Voor zijn rol in de dood van de Alkmaarse Peter Langenberg (56) moet Jent S. uit Egmond 10 jaar de cel in. Dat eist het Openbaar Ministerie (OM) zojuist. De 31-jarige verdachte is volgens het OM verantwoordelijk voor het opzettelijk toebrengen van zeer zwaar letsel aan het gezicht van zijn slachtoffer en hem heeft gewurgd, met zijn dood tot gevolg.

Peter Langenberg (56) werd ruim anderhalf jaar geleden, op paaszondag, levenloos gevonden in de duinen ten noorden van Egmond aan Zee. Vijf dagen later werd Jent S., die in het kustdorp woont, opgepakt. Hij heeft na maanden zwijgen toegegeven betrokken te zijn bij de dood van Peter Langenberg.

Vandaag werd meer duidelijk over de toedracht en het motief van de zogenoemde 'opzettelijke doodslag'. De verdachte bekent dat hij zijn slachtoffer twee keer hard in zijn gezicht heeft geslagen en geschopt tegen zijn schouder. "Ik ben de dader van hetgeen meneer Langenberg is overkomen", verklaart Jent S. vandaag.

Hij ontkent seks te hebben gehad met Peter Langenberg en dat hij homoseksueel is. Toch is er volgens het OM duidelijk DNA-bewijs is gevonden van Jent op het lichaam van slachtoffer. "Ik was in die duinpan met Mia en wij hadden seks met elkaar. Peter dook opeens op bij ons en ik zag dat hij ons filmde. Dat wilde ik niet en toen heb ik hem geslagen", zegt S..

Alcohol en drugs

Voor de rest beroept S. zich grotendeels op zijn zwijgrecht en geeft alleen nog toe dat hij die dag onder invloed te zijn van alcohol en drugs. Het OM gelooft niets van de verklaring van Jent S., en concludeert dat verdachte meermaals geweld gebruikt tegen homoseksuele mannen.

"Want van die Mia is geen enkel spoor gevonden. Uit onderzoek blijkt dat Jent en Peter onomstotelijk seks met elkaar hebben gehad. Dat er meer dan twee keer geslagen moet zijn te zien aan de grote hoeveelheid breuken in zijn gezicht", aldus het OM. "Het gaat om explosief en buitensporig veel geweld."

Jent S. wordt ook verdacht van het mishandelen van nog twee homoseksuele mannen in Alkmaar en in recreatiegebied Geestmerambacht. Al die zaken bij elkaar leiden volgens de officier van justitie tot 'een forse vrijheidsstraf van 10 jaar'.

Tbs

S. werkte niet mee aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. Zodoende kon geen (gedrags)stoornis worden vastgesteld. Desondanks is er ook tbs met dwangverpleging geëist omdat het OM vindt dat er "niets anders kan, omdat de kans op herhaling groot is. Het is onverantwoord om verdachte onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij."

Op dit moment voert de advocaat van Jent S. haar verweer. Naar verwachting doet de rechtbank over twee weken uitspraak.