Waarom werd geliefde Peter gedood in duinen? Nabestaanden hopen op antwoorden

Op 17 april, Paaszondag, wordt in de Wimmenummerduinen ten noorden van Egmond aan Zee het levenloze en ontklede lichaam van Peter Langenberg gevonden door een Duitse toerist. Op zijn telefoon na, bleken zijn persoonlijke bezittingen verdwenen.

Na dagen van onderzoek wordt Jent S. (31) door de politie opgepakt. Eerst verklaart hij niks, maar drie maanden geleden bekent hij verantwoordelijk te zijn voor het geweld waaraan het slachtoffer is overleden. Hij heeft hem geschopt en geslagen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van opzettelijke doodslag. Uit DNA-gegevens blijkt dat de twee voor Peters dood seks met elkaar hebben gehad. Het Pieter Baan Centrum kan geen persoonlijkheidsstoornis bij de verdachte achterhalen, wél heeft hij een cocaïne- en alcoholprobleem.

Ook wordt S. verdacht twee andere mannen te hebben mishandeld. Van de verdachte is niet (openlijk) bekend dat hij homo- of biseksueel is. Volgens de politie werd het lichaam van Langenberg gevonden bij een 'ontmoetingsplek voor mannen'. Dat zo'n plek daar zou zijn verrast Egmonders. Die hebben geen weet van zo'n locatie daar.

Excuses

Tot op heden heeft S. weinig losgelaten over wat er die bewuste zondag in het duin is gebeurd. Hij was slechts één keer aanwezig bij een van de zes Pro Forma-zittingen. "Geen enkel woord is goed genoeg, maar ik wil graag mijn excuses aanbieden", zegt hij in januari.

Volgens getuigen zou de verdachte ook gezien zijn in de buurt van de vindplaats van het slachtoffer. 'Hij gedroeg zich opvallend en leek zich te wassen in zee', verklaren zij. Daarnaast is hij op camerabeelden te zien waarop hij met een rugzak liep die sterk op die van Langenberg lijkt. Die tas is nooit teruggevonden.

Verdachte mail

En in een map 'verwijderde mails' op S. computer werd een bericht gevonden waarin het gaat over 'een afrekening' en gedumpte spullen. Van Langenberg zijn, naast zijn rugzak, ook zijn kleding en kniebrace nooit teruggevonden.

NH sprak uitgebreid met de zus en beste vriendin van Peter. In dat interview gaven ze beiden aan op antwoorden te hopen over wat er zich heeft afgespeeld. De advocaat van S. heeft aangegeven dat haar cliënt vandaag 'zal verklaren'.

De rechtszaak begint vanochtend om 9.00 uur en NH zal daar later vandaag verslag van doen.