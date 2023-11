Dochter doodgereden vrouw blij met extra drempel plek des onheils IJmuiderstraatweg

De IJmuidense Monica is opgelucht dat er drempels komen op de IJmuiderstraatweg. Haar moeder kwam daar in maart om. Een auto reed haar aan toen ze voor haar huis met de hond de weg overstak. Beiden overleden op dat moment. Toen stonden de verkeersmaatregelen al op de planning, maar in de video zie je hoe Monica ervoor heeft gezorgd dat die op de plek des onheils nog meer zijn aangescherpt: "Zo heeft mijn vader meer rust."