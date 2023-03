Vrouw en hond overleden bij aanrijding in IJmuiden, drie verdachten vast

Bij een aanrijding in IJmuiden is gisteravond een vrouw om het leven gekomen. Ook haar hond heeft de klap niet overleefd. De politie heeft drie verdachten opgepakt.

Het ongeluk gebeurde rond 22.50 uur op de IJmuiderstraatweg. Bij aankomst van de hulpdiensten leefde de zwaargewonde vrouw nog, maar snel daarna is zij overleden. Ook haar hondje stierf kort na de aanrijding.

De betrokken auto en automobilist waren in geen velden of wegen te bekennen. De politie startte een zoektocht en riep via Burgernet op uit te kijken naar een 'zwart voertuig' met flinke beschadigingen aan de voorzijde.

Drie verdachten

Rond 00.30 uur vannacht meldde de politie dat drie personen zich op het bureau hebben gemeld in verband met de fatale aanrijding. Zij zijn aangehouden en hun betrokkenheid wordt onderzocht.