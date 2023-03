IJmuiden aA nl IJmuidenaren geschokt na fatale aanrijding: "Mensen doen alsof het een racebaan is"

IJmuidenaren zijn geschokt na het ongeluk dat vannacht plaatsvond aan de IJmuiderstraatweg. Hierbij kwam een 67-jarige vrouw samen met haar hond om het leven toe zij overstaken vanaf de Casembrootstraat naar het hondenveldje aan de overkant. "Het is vreselijk. Je gaat even je hond uitlaten en dan word je aangereden voor je deur", zegt een omwonende.

Het fatale ongeval gebeurde gisteravond aan de IJmuiderstraatweg. Na het ongeluk was de automobilist doorgereden. Kort daarna meldden zich drie personen bij de politie omdat ze betrokken waren bij het ongeval. In de buurt hangt vandaag een beladen sfeer als een verslaggever van NH Nieuws langsgaat. Een jongen uit de buurt vertelt dat het slachtoffer een aardige vrouw was. "Echt iemand die hier al heel lang woonde en de buurt goed kende waar iedereen haar kende." Ook vertelt hij dat de vrouw kinderen en kleinkinderen heeft en getrouwd is. "Het is altijd naar als er een leven weggaat, dus dat is verdrietig voor iedereen die daar mee te maken heeft. Ook de buurt. Het is zonde." Drukke weg Volgens bewoners wordt er in de straat vaak te hard gereden. "Je moet duizend keer kijken of er een auto aankomt en als je denkt dat het vrij is dan schiet er weer een voorbij. Ik denk dat ze hier wel 80 rijden. Het is levensgevaarlijk deze weg." Drempels of de snelheid naar 30 kilometer veranderen in de straat, zou volgens haar een goede oplossing kunnen zijn.

In de straat heeft Vincent Molentje zijn Kringloopwinkel 'De Kring Lenie', die recent is veranderd van naam naar 'Het Molentje'. Deze kringloop ligt op steenworp afstand van de plek waar de vrouw werd aangereden. "Het is best wel een gevaarlijke weg. Het wordt af en toe ook door de mensen zelf hier in de straat beschouwd als een racebaan", zegt Molentje tegen NH Nieuws. Het is volgens hem dan ook een wonder dat er niet meer ongelukken zijn gebeurd. "Daar mag ik m'n handen voor dichtknijpen." De drie daders zijn een 18-jarige man en 22-jarige man uit IJmuiden en een 19-jarige man uit Heemskerk. Het drietal zit nog vast, de politie onderzoekt hun rol bij het ongeval. De auto die vermoedelijk betrokken is geweest bij het ongeluk, is later door de politie aangetroffen op de Schiplaan in IJmuiden.