Watersportbranche Wijdemeren woedend op 'onbetrouwbaar' college vanwege belastingverhoging

"We voelen ons door het college gebruikt om een louter begrotingsgedreven

verhoging van watertoeristenbelasting te faciliteren", melden zij in een brief. De gemeente betreurt de opstelling van de instanties.

Donderdag plofte er een scherpe brief op de deurmat van de gemeente Wijdemeren. In dit schrijven hekelen de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek Loosdrecht, Hiswa, Recron, het Watersportverbond de voorgenomen belastingverhoging, zo meldt ondertekenaar Jan Willem Bouman namens alle belanghebbenden.

Staken

De teleurstelling bij de lokale watersportsector is heel groot. Wat hen betreft heeft dit college zich gemanifesteerd als 'onbetrouwbare partij'. Zij staken verder overleg met de Wijdemeerse bestuurders. Namens het Wijdemeerse college zegt wethouder Els Kruijt deze mededeling te betreuren. Zij geeft aan dat zij en haar collega's blijven openstaan voor een 'constructief gesprek over goede, alternatieve oplossingen' (zie ook kader verderop in dit artikel).

Maar het overleg wordt pas hervat als 'de voorgenomen, niet onderbouwde en daarmee zeer onzorgvuldig tot stand gekomen voorgenomen tariefswijzigingen zijn teruggedraaid', luidt de duidelijke boodschap van de briefschrijvers. Ook een beperking van de tariefswijziging 'tot een marktconforme indexering', is aanleiding om weer met elkaar in gesprek te gaan.

Zij zijn boos en ontstemd, want niet alleen kwam de verhoging heel onverwacht, het druist ook in tegen gemaakte afspraken met het vorige college. In de vorige periode lag er al een voorstel klaar om de watertoeristenbelasting in Wijdemeren te verhogen. Na goed en zorgvuldig overleg, zo stellen de briefschrijvers althans, hebben de partijen hierover een akkoord bereikt.

Van oud naar nieuw college

In juni 2022 kwamen de gemeente en de ondernemers en de watersportorganisaties tot deze overeenkomst. Dat was vlak voor het aantreden van het nieuwe college. De toenmalige wethouders Jan-Jaap de Kloet en Jos Kea vonden het beter en gepaster als hun opvolgers deze deal officieel zouden bekrachtigen. Dat is alleen nooit gebeurd, waardoor de gemaakte afspraken nooit zijn vastgelegd.

Volgens de briefschrijvers volgde een vijftien maandenlange radiostilte. Afgelopen september kwam het college ineens weer op de lijn, omdat zij ‘wilde onderhandelen over de tekst van het convenant’. Dat was voor de belanghebbende organisaties een brug te ver. Zij hebben dan ook geweigerd hieraan mee te werken, omdat er al overeenstemming over de tekst was.

'Ruttetje'

Uit de brief blijkt dat de belanghebbende instanties zich bedonderd voelen door wethouder Els Kruijt. Eind september zou zij in een overleg gezegd hebben dat er geen sprake zou zijn van een verhoging van de tarieven. Het zou slechts gaan om een kleine aanpassing van de tarieven (indexeren). Dik een maand later was de boodschap heel anders en zou zij zelfs een 'Ruttetje' gedaan hebben.