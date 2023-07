Zorgen over voortgang aanpak plassengebied: nog hoop werk (en geld) nodig

De watersportsector, bewonersorganisaties en Natuurmonumenten hebben grote zorgen over de voortgang van het werk aan de Oostelijke Vechtplassen, waar de Loosdrechtse Plassen onder vallen. Het is zeven jaar geleden dat er een akkoord werd getekend om het plassengebied aan te pakken, maar er is in de tussentijd nog weinig gebeurd.

Zeven jaar geleden ondertekenden liefst 21 partijen samen een akkoord om de Oostelijke Vechtplassen op te knappen. Met drie grote doelen: een economisch impuls voor de recreatiesector, flora en fauna herstellen en verrommeling en achterstallig onderhoud aanpakken.

Hier werd tien jaar en 77 miljoen euro voor uitgetrokken en met goede moed aan de slag gegaan. Maar samenwerken met 21 partijen is een grote uitdaging, zo kwamen ze al snel achter. Er is onder meer een worsteling tussen recreatie en de bescherming van natuur: dat zorgt voor een spanningsveld tussen Natuurmonumenten en recreatiesector.

Weinig gebeurd

Het was de bedoeling dat alle partijen samen plannen zouden maken, voordat een stuurgroep zou kijken wat er wel en niet zou gebeuren. Maar in de praktijk zorgde deze aanpak ervoor dat er eigenlijk niets gebeurde, want er was altijd iemand die het oneens was met een plan.

Het overlegsysteem ging op de schop en nu wordt er onderhandeld op basis van wederzijds belangen. Door oog te hebben voor ieders belang komt het bereiken van een akkoord tussen de partijen dichterbij. "Uiteindelijk doen we dit niet voor onszelf, niet voor de provincie, maar voor de volgende generatie", benadrukte programmamanager Joyce van Beek.

Kano-steiger en bruggetje

Voor de gewone mens lijkt het alsof in al die jaren alleen een kano-steiger en een bruggetje over de 's-Gravelandsevaart tot stand is gekomen. "Er is natuurlijk wel meer gedaan. Maar het valt nog tegen", vertelt Tom Fick namens de watersportsector. "Wij hebben serieuze zorgen, want we zien voor onze sector weinig verbetering."

Marije de Rooij van de bewonersfederatie vertelt dat het de bewoners ook opvalt dat er veel studies en onderzoeken zijn met hoge kosten, waardoor er weinig tijd en geld overblijft voor de uitvoering.

Gedoe over kosten

Een groot project dat nu loopt is het baggeren van de plassen. Maar ook daar is nu weer discussie over hoe en wie dat zou moeten doen. En bovenal wie dat dan moet betalen.

Vooraf is namelijk afgesproken dat de havens dat zelf betalen, maar het is een dure grap. "Tot een paar jaar geleden kostte het baggeren 10 tot 15 euro per kuub, maar dat is intussen opgelopen tot 55 tot 60 euro per kuub", aldus Fick. "Er zijn jachthavens die dit nu al niet meer kunnen betalen. En, benadrukt hij, jachthavens zelf creëren geen bagger. Het komt vanaf de plassen de havens binnen en daar slaat het neer."