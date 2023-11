Hoe het waterpeil in Amsterdam gisteren plotseling heel hard steeg

Door een storing in het spuicomplex in IJmuiden kwam het water in Amsterdam gisteren erg hoog te staan. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat ging het om een schuif die niet bediend kon worden.

Foto: Sluizencomplex IJmuiden - NH Nieuws

Deze schuif kon niet bediend worden vanwege een softwarestoring, zo bleek later. Tijdens hoogwater stroomt het water dan door die schuif, richting de hoofdstad. Dat, in combinatie met storm Ciarán die over de provincie raasde, zorgde ervoor dat het het waterpeil in de hoofdstad snel steeg. In de grafiek hieronder is de piek goed te zien.

Foto: Waterpeil in Amsterdam tijdens storm Ciarán - Rijkswaterstaat