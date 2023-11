Spectaculaire beelden: het is alle hens aan dek op zee door storm Ciarán

Je moet goede zeebenen hebben als je nu, tijdens storm Ciarán, met je schip op zee bent. Dat bewijzen de beelden van visserman Corné Vlaming wel. De Texelaar is onderweg naar de kust van Engeland om te vissen op tong en stuurt NH een filmpje. Ondertussen is de omgeving rond vuurtoren Lange Jaap afgezet en gaan de lampen van het Helderse lichtfestival vanavond niet aan.

De Zeeweg rond vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen is, vanwege de verwachte storm, vanaf 12.00 uur afgesloten voor het verkeer. De gemeente Den Helder laat weten dat dit uit voorzorg wordt gedaan. Er werden twee jaar geleden ernstige scheuren gevonden in de wanden en vloeren van de Lange Jaap. Daarop werd de omgeving ervan ook per direct afgesloten.

Nadat was geoordeeld dat de situatie veilig genoeg was voor omwonenden, werd de weg weer vrijgegeven. Nu met de storm op komst, wordt het zekere voor het onzekere genomen. "Na de storm moet Rijkswaterstaat de vuurtoren eerst keuren", laat de gemeente weten. "Als de situatie veilig blijkt, wordt de weg weer geopend voor verkeer."

Uit veiligheidsoverwegingen en behoud van de techniek is besloten om de lampen van het lichtfestival in Den Helder vanavond uit te zetten. Ook de rondleiding gaat niet door. Tijdens het lichtfestival worden gebouwen op een bijzondere manier uitgelicht.

Scholen

Diverse scholen in de provincie hebben besloten om vandaag dicht te blijven, of de leerlingen eerder naar huis te laten gaan. Het Regius College (Schagen) laat desgevraagd weten dat ze de leerlingen uiterlijk om 11.00 uur naar huis laten gaan. Scholengemeenschap Scholen aan Zee in Den Helder blijft vandaag wel open, maar laat het aan de ouders van de leerlingen om te besluiten of ze hun kind wel of niet naar school wilden laten gaan vandaag.

Aan de kust bij Petten is ook al goed te zien dat het flink waait: