Zeelui zetten zich schrap voor storm Ciarán: “Gekkenwerk als je daar doorheen gaat”

Vrachtschipper Dennis Boots uit Warmenhuizen verwacht dat op zee storm Ciarán flink los kan gaan. Toen NH hem gisteren sprak, was hij onderweg van Noorwegen naar Rotterdam. "Ik heb al vaker in een flinke storm gezeten, maar wat nu komt is voor Nederlandse begrippen heftig. Windkracht 10 in het Engels kanaal zien we niet vaak."

Hij gaf aan op tijd binnen proberen te zijn. En dat is volgens hem geen overbodige luxe. "Op het moment valt het nog mee. Windkracht zes, zeven vanuit de richting zuid, zuidoost", laat Dennis weten. "Het rottige voor de scheepvaart is nu dat er drie depressies achter elkaar komen. De kust van Frankrijk krijgt het meeste last. Windkracht twaalf meten ze al. Deze storm moet je gaan ontwijken. Liggen blijven waar kan. Het is gekkenwerk als je daar doorheen gaat."

Er waren gisteren meerdere vissers op zee, en bij slecht weer gaan die bij de dichtstbijzijnde haven naar binnen, is de verwachting. Garnalenvissers laten aan NH weten niet eens uit te zijn gevaren, omdat het voor hen bij windkracht zes, zeven al gevaarlijk wordt.

De Texelse visser Corné Vlaming van TX36 deed juist het tegenovergestelde. Hij ging met zijn collega's gistermiddag juist het water op. "Ik had wel weinig zin om weg te gaan", geeft hij toe. "Door het geslinger zit je nooit stil en moet je continu corrigeren. Slapen doe je ook minder." Zeeziek wordt hij niet meer zo gauw. "Dat had ik vroeger wel, maar nu niet meer."

Op de wind liggen

En ja, het wordt met de verwachte windkracht zeven, acht, waar zij zitten, wel wat ruiger op zee. "We gaan in de richting van de kust van Engeland. Daar vissen we op tong. Wij kunnen niet een haven in, dus we moeten op de wind gaan liggen. Een beetje drijven. Het maakt het werk wel wat gevaarlijker, maar je moet gewoon een tandje bijzetten op scherpte."