Zeewezens en onderzeeërs: lichtfestival Den Helder groter dan ooit

Vlak voor de herfst officieel begint gaat in Den Helder het lichtfestival Helder Licht van start. De zesde editie wordt groter dan de eerste vijf: dit jaar niet alleen een route, maar een heel festival. Christiaan Verhoef van CityMarketing Den Helder heeft er zin in: "We gaan de donkere dagen extra belichten."

Naast de wandelroute en de rondleidingen vinden er dit jaar ook muziek- en poëzieavonden plaats. Verhoef: "Daar hebben we lokale Helderse dichters voor opgeroepen. Nu kan het publiek zich aanmelden voor de avond in het Schipperscafé op 1 november."

En dan het thema: Nautisch en Maritiem. Helderser wordt het niet, aldus Verhoef. "We doen ieder jaar iets nieuws en het wordt ieder jaar iets groter." Dit jaar is de nieuwe lichtinstallatie geheel in thema te zien op onderzeeboot Tonijn, bij het Marinemuseum. "Daar is het verhaal van het leven in de onderzeeër te zien. Er worden beelden van vroeger getoond in combinatie met lichtkunst."

Verhoef werkt dit jaar voor de vierde keer mee aan het festival, met onverminderd enthousiasme. "Het is iets heel moois voor Den Helder. Men vindt het fantastisch om te zien, veel mensen komen de straat op. Niet alleen uit Den Helder, maar ook uit de regio, en ik heb zelfs mensen uit Almelo en Brabant rondgeleid."

Duikbootje op avontuur

"Mijn persoonlijke favoriet?" Verhoef hoeft er niet lang over na te denken. "Het is wat cliché misschien, maar de Watertoren is wel echt fantastisch. Hoe die er precies uit komt te zien mag ik nog niet zeggen, maar er zijn zeewezens en een klein duikbootje dat op avontuur gaat."

