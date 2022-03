Lichtroute Den Helder gestart, een spoor stralende kunstwerken door de stad

In Den Helder is gisteravond de vijfde editie van de Lichtroute van start gegaan. De komende drie weken kunnen elke avond dwars door de stad stralende kunstwerken bewonderd worden. Eigenlijk zou het evenement al in december plaatsvinden, maar toen lagen de coronaregels nog in de weg.

"Ik ben heel blij dat we nu drie weken lang elke avond vanaf 19.00 uur een prachtige lichtroute hebben in de stad", zegt Anke de Vries van Citymarketing Den Helder. "We willen de inwoners een hart onder de riem steken en aan iedereen laten zien dat we een bruisende stad hebben. Ik ben heel trots"

Het evenement kon in december 2020 niet doorgaan, afgelopen december ook niet, maar toen werden ineens de coronaregels versoepeld. "We dachten dan gaan we het verschuiven en dit is de laatste periode dat het nog kan, het is nu 's avonds nog lang genoeg donker. Sommige kunstenaars hadden al wat voorbereid, anderen niet. Het was best spannend om alles op tijd af te hebben", zegt De Vries.

Lichtanimatie

De lichtroute werd geopend door wethouder Heleen Keur. Met een druk op de knop startte ze een lichtanimatie op de watertoren in de binnenstad. Bovenop de toren wappert de vlag van Oekraïne. "Ik kan er niet omheen dat we in deze donkere tijd als Den Helder hopelijk een beetje licht de wereld in schijnen. En ik hoop dat we in vrede en veiligheid ook de toekomst tegemoet mogen gaan."

Er zijn in totaal negen locaties waar een lichtkunstwerk te bewonderen is. Van de watertoren in de binnenstad, richting bibliotheek School 7 gaat de tocht naar oude Rijkswerf Willemsoord. "Ik denk als je de route loopt, en je door het licht laat verwonderen dat je echt blij wordt. Ik hoop dat we een hoop mensen met een lach op het gezicht gaan zien. Dat toch ondanks alle ellende die er verderop in de wereld is", zegt De Vries.

Op de website van de organisatie is de route en meer informatie te vinden.