Beemster brandweermannen op kraamvisite bij kalfje Fire

Die nacht redden de brandweermannen 300 koeien uit een brandende stal. De vlammen waren in de wijde omgeving te zien. Ook werd er die nacht een kalfje geboren en die heeft de toepasselijke naam Fire gekregen.

De mannen hebben beschuit met muisjes uitgedeeld. De roze kleur van de muisjes was een gok. Het was namelijk niet helemaal zeker of het kalfje een mannetje of een vrouwtje was. "Het is inderdaad een meisje", reageert de boerin. "En daar we zijn heel blij mee, want nu kan ze bij ons blijven."

Tekst gaat verder onder de foto.