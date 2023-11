WK-koe Sijtje is niet meer, zo werd ze een 'voorspelfenomeen'

Sijtje, de koe met voorspellende gave uit Middenbeemster, is niet meer. Ze had het blauwtongvirus en blies vanmorgen haar laatste adem uit. We blikken terug op een aantal bijzondere voorspellingen van de 16,5 jaar oude koe.

De meeste koeien overleven de ziekte wel, maar Sijtje was al oud en had een lekkende hartklep. In overleg met de dierenarts werd vanmorgen besloten haar uit haar lijden te verlossen. Boer Harry zit er doorheen als NH hem spreekt.

"Haar plek is leeg. Ze had een vaste plek in de stal en een plek in mijn hart", vertelt hij. Maar het verlies van Sijtje betekent voor boer Harry niet het einde van de zorgen. "Op een boerderij is er dagelijks sprake van leven en dood. Maar de laatste tijd is er meer dood dan leven. Van de 70 schapen zijn er al twintig overleden en ook andere koeien hebben last van het virus."

Mexicaanse krant

Sijtje stal ook het hart van voetbalfans. In 2014 wist de koe dat Nederland door zou gaan naar de achtste finales van het WK voetbal in Brazilië. De koe voorspelde de overwinningen in de groepsfase tegen Australië en Chili. Wat haar wereldberoemd maakte, is de voorspelling van Nederland tegen Mexico. Sijtjes koffiedik kijken haalde zelfs de Mexicaanse krant.

