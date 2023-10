Roemeense werknemers krijgen mogelijk deel van hun loon na protest bij datacenter Middenmeer

De ruim tachtig Roemenen die gisteren protesteerden bij het Microsoft datacenter in Middenmeer krijgen mogelijk toch nog hun salaris. Althans, daar begint het op te lijken. Zo'n 120 werknemers hebben nog twee maanden loon tegoed voor hun werk aan het datacenter; goed voor 1,3 miljoen euro. "Dank voor jullie hulp. De reis van 2000 kilometer is niet voor niets geweest"

Zo'n tachtig Roemenen hebben het aangedurfd om te komen protesteren in Middenmeer. En met succes, zo lijkt het. Hun bussen staan vanochtend bij het Van der Valk-hotel langs de A7 bij Wieringerwerf. De mannen, zichtbaar vermoeid, ontbijten met meegebrachte boodschappen op de picknickbanken. "No speak English. No photo's."

Het probleem voor de 120 Roemeense werknemers is ontstaan door het faillissement van hun werkgever AC Plc, een onderaannemer die in opdracht van Microsoft een nieuw datacenter bouwde aan de westkant van de A7.

Praten met de pers is uitgesloten na een reportage van NH gisteren bij het datacenter aan de Westlanderweg in Middenmeer, laat een woordvoerder van de Roemenen weten. "Ze zijn bang geworden en we riskeren ons geld als we weer met jullie praten." Met zo'n tachtig werknemers zijn ze afgelopen weekeinde van Roemenië naar Middenmeer gereden om verhaal te halen. "We moeten iets doen."

Een woordvoerder van de Roemenen zegt deze middag te moeten tekenen voor het bedrag dat ze werknemers tegoed hebben. Die overeenkomst wordt nu bevestigd door Mace Group in London, dat de verantwoordelijkheden van de failliete onderaannemer heeft overgenomen.

"Na constructief overleg over de lonen die zij hun werknemers verschuldigd zijn als gevolg van het faillissement van AC PLC, is Mace een oplossing overeengekomen", aldus de Mace Group in een statement. Deze oplossing moet het mogelijk maken dat de arbeidsmigranten in ieder geval een deel van hun loon krijgen dat zij verschuldigd zijn door de, inmiddels failliete, onderaannemer die hen in dienst had.

"We blijven hen bijstaan in hun claim tegen de organisatie die failliet is gegaan", schrijft Mace Group. De boze groep heeft inmiddels het datacenter verlaten en is huiswaarts gekeerd.

De Roemenen gaan er vooralsnog vanuit dat het vandaag nog goed komt: "Anders komen we terug. We gaan zo tekenen en dan rijden we weer naar Roemenië. Wij zijn hier klaar bij het datacenter en ik denk niet dat we hier ooit nog welkom zijn. In Roemenië gaan we in ieder geval groot feest vieren."