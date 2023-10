Woedende menigte Roemenen eist 1,3 miljoen euro loon bij datacenter Middenmeer

De groep mensen, voornamelijk uit Roemenië, vertellen onze verslaggever ter plaatse dat ze nog wachten op twee maanden loon voor zo'n 120 mensen, omgerekend zo'n 1,3 miljoen euro.

Nadat de bouw van het centrum klaar was, zijn de constructiemedewerkers weer teruggegaan naar hun thuisland Roemenië, in de verwachting dat hun salaris snel zou volgen. Maar dat kwam maar niet. Daarom zijn ze gisteren in de bus gestapt en hebben ze 2.000 kilometer afgelegd om het geld te komen halen.

Toezegging van Microsoft

Een lid van de boze groep laat weten een toezegging van Microsoft te hebben gekregen. Een woordvoerder van Microsoft ontkent dit. Wel laat de woordvoerder weten op de hoogte te zijn van de situatie, maar benadrukt dat Microsoft geen partij is in het geschil. Volgens de woordvoerder heeft Microsoft de aannemer netjes betaald, maar heeft het faillissement van een onderaannemer voor de wanbetalingen bij de groep Roemeense constructiemedewerkers gezorgd.

"Hoewel we geen partij zijn in het geschil, ondersteunen we de betrokken partijen bij het vinden van een oplossing", aldus Microsoft. Hoe die oplossing er uit moet zien, is nog niet duidelijk. De woedende groep Roemenen benadrukt: als zij geen salaris krijgen, dan staan ze morgen weer op de stoep.

"In de tussentijd blijft de veiligheid van onze medewerkers, onze faciliteiten, en de continuïteit van onze diensten onze hoogste prioriteit", aldus het statement van Microsoft.

De verslaggever van NH werd kort daarna door beveiliging weggestuurd van het terrein. Directeur Jack Kranenburg van bedrijventerrein Agriport, waarop het datacenter is gevestigd, was nog niet op de hoogte van de situatie.