Roemenen weigeren datacenter te verlaten zonder hun loon: "We zijn ervan afhankelijk"

Een groep van zo'n 120 Roemeense constructiemedewerkers wacht na de bouw van een datacenter van Microsoft in Middenmeer al maanden op achterstallig salaris. Het gaat om zo'n 1,3 miljoen euro en ze zijn niet van plan te vertrekken voordat het is overgemaakt.

"Voor hen is dat misschien wisselgeld", vertelt een boze jongen aan NH. "Maar wij zijn ervan afhankelijk."

De groep is op zijn zachtst gezegd ontevreden over de situatie en laat weten niet van plan te zijn om te vertrekken, totdat ze het geld op hun rekening zien staan. "We moeten wel in actie komen om ons geld te krijgen", vult een andere man aan.

2000 kilometer verder

Deze groep heeft gewerkt bij de bouw van een datacenter van Microsoft in Middenmeer. Na de voltooiing van het center keerden de bouwvakkers terug naar Roemenië in afwachting van hun salaris. Toen dit uitbleef, reisden ze gisteren 2.000 kilometer met de bus om hun geld op te eisen. De boze groep laat weten nog te wachten op anderhalve maand salaris voor 120 mensen. In totaal zo'n 1.3 miljoen euro. "Ons leven hangt af van dit geld", benadrukt de woedende groep.

Microsoft laat in een reactie weten geen onderdeel te zijn van dit geschil. Volgens een woordvoerder heeft Microsoft de aannemer netjes betaald, maar heeft het faillissement van een onderaannemer voor de wanbetalingen bij de groep Roemeense constructiemedewerkers gezorgd.