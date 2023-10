Zorgen in Zandvoort over fiets- en openbaar vervoersplannen voor Zuid-Kennemerland

Binnen de Zandvoortse politiek zijn er zorgen over het plan van de gemeenten in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer om het openbaar vervoer daar een flinke 'boost' te geven. Ook willen ze meer automobilisten op de fiets krijgen door fietsroutes tussen de gemeenten te verbeteren. "We maken ons wel een beetje zorgen om die plannen", aldus Ralf Endstra, fractievoorzitter van CDA Zandvoort.

"We moeten er als Zandvoort wel bovenop blijven zitten als het om de gesprekken over mobiliteit in de regio gaat", aldus Endstra. "Er is veel woningbouw om ons heen, maar dat moet niet ten koste gaan van het verkeer naar Zandvoort. Naast de fiets en de bus, die wij ook allebei omarmen, blijft de auto nog steeds een belangrijk vervoermiddel om richting de kust te gaan." N201 loopt steeds vaker vast Endstra reageert op de gezamenlijke plannen van Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlem, Bloemendaal en zijn eigen gemeente Zandvoort. Als er niet snel maatregelen genomen worden, dan zal de N201 in Heemstede (Heemsteedse Dreef, red) nog veel vaker vastlopen met autoverkeer, waarschuwen ze. Ook het openbaar vervoer in Zuid-Kennemerland zal in de toekomst het aantal reizigers niet meer kunnen verwerken, vrezen ze. De gemeenten hebben de handen nu ineen geslagen om de toekomstige verkeersproblematiek daar aan te pakken: dus minder autoverkeer en meer bussen en fietsers. Woningbouw leidt tot vervoersmaatregelen Vooral in Haarlem en Haarlemmermeer zullen de komende jaren veel meer woningen worden bijgebouwd, dus daar neemt het aantal forensen toe. En dat terwijl het nu al vaak vast staat op de Heemsteedse Dreef, de N201. Dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede.

Foto: Ongeval Heemsteedse Dreef Heemstede - HFV / Michel van Bergen

Op en bij de N201 moeten daarom op korte termijn aanpassingen worden gedaan, vinden de gemeenten. Welke zijn nog niet bekend. Op lange termijn is het een optie om het autoverkeer om de woonkernen van Heemstede heen te leiden. De N201 gaat daar nu deels dwars doorheen. Fietsroutes verbeteren De gemeenten richten zich ook op het verbeteren van 'doorfietsroutes'. Dan gaat het om de fietsroute tussen Aalsmeer, Schiphol, Heemstede en Zandvoort en die tussen Velsen, Haarlem en Haarlemmermeer. Dit om automobilisten op de fiets te krijgen, maar ook als fijnere route voor het recreatieve verkeer in de regio. 'Metrobus' door Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer Ook het openbaar vervoer tussen Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland moet een impuls krijgen. Anders staat een groot deel van de forensen straks bij de bushalte te wachten op de volgende bus. Daarom wordt er op dit moment een hoogwaardig openbaar vervoersysteem ontwikkeld, waar een soort 'metrobus' onderdeel van moet gaan uitmaken. Dat laatste plan is nog een concept en moet nog veel verder uitgewerkt worden.

Foto: Metrobus BRT-systeem Haarlem Schiphol - Provincie Noord-Holland