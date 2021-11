Haarlem krijgt 8 miljoen voor nieuw busstation Schipholweg: mét of zonder tunnel?

Het nieuw te bouwen busstation Nieuw Zuid komt tussen de Rustenburgerbrug en de Europaweg. Deze 'ov-hub' wordt een belangrijke schakel tussen Amsterdam, Schiphol en de Spaarnestad.

De gemeente Haarlem had sinds 2017 om geld gevraagd bij de provincie vanwege het groeiend aantal reizigers tussen Haarlem en Amsterdam. Mocht Haarlem een tramverbinding krijgen, dan is het ook de bedoeling dat deze gaat halteren bij Nieuw Zuid.

Groter geheel

Het geld komt uit het ov-fonds van de provincie Noord-Holland. Dit geld is er speciaal om woon- en werkverkeer beter met elkaar te verbinden. Het busstation is dan ook een onderdeel van een groter geheel, namelijk de (door)ontwikkeling van de drie ov-knooppunten: het stationsgebied, knooppunt Oostpoort en dus het nieuw te bouwen busstation Nieuw Zuid. Deze drie ov gebieden gelden als de belangrijkste knooppunten van de stad.

Tunnel of geen tunnel

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het busstation eruit komt te zien. Van de in het voorjaar van 2020 twaalf ingediende concepten zijn er nu nog maar twee over: een met en een zonder tunnel. In het voorjaar van 2022 wordt een keuze gemaakt. De bouw zou dan moeten beginnen in 2023.