Onderzoek naar 'metrobus' tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam

Dat meldt de provincie Noord-Holland. De verwachting is dat het aantal reizigers in het gebied rond Amsterdam en Haarlem in het jaar 2040 tot 70 procent zal toenemen. Dit komt onder meer door de langverwachte bouw van zeker 175.000 woningen in deze regio.

Hierdoor is een uitbreiding van het ov-netwerk nodig, stelt de provincie. Samen met de gemeente Haarlem, vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam is gekeken naar welk vervoerssysteem het beste past. Zo werd eerder al gesproken over een tramverbinding tussen Haarlem en Amsterdam.

In- en uitchecken op perron

Uit het onderzoek is een zogenoemd Bus Rapid Transit-systeem (BRT) naar voren gekomen, een combinatie van een bus en een metro. Een metrobus dus.

Bij de metrobus lijken de stations op die van de metro, maar zijn de voertuigen lange (elektrische) bussen. Ook hoef je niet langer in de bus in te checken, maar gebeurt dat - net als bij de metro - al op het station. De bussen rijden op een eigen baan en krijgen voorrang bij kruispunten. Op die manier moet de metrobus goedkoper worden dan een echte metro, maar wel net zo snel en comfortabel zijn.

Deze vervoersvorm wordt in het buitenland al toegepast, bijvoorbeeld in Azië. In Nederland doet het denken aan de Zuidtangent, die nu al tussen de twee steden en het vliegveld rijdt.

tekst loopt door onder de foto