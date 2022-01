Lijn 300 (Zuidtangent) is 20 jaar: "Goede verbinding tussen Haarlem en Amsterdam"

Zo ver kwam het alleen niet, en op 13 januari 2002 werd de busverbinding Haarlem Station - Bijlmer Arena geopend. Het was een ‘metro-achtige’ verbinding, met een hoge frequentie en weinig haltes. Zo stopt de bus in Haarlem alleen bij het station, Verwulft, Europaweg en Schalwijk. En: je mag overal instappen, ook achterin.

Oorspronkelijk was het plan om één lange busverbinding aan te leggen vanaf IJmuiden, via Velserbroek, Haarlem, Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam, naar IJburg. Het zou zelfs de langste vrije busbaan ter wereld worden. De ongebruikte busbaan in Velserbroek herinnert hier nog aan.

Uniek voor deze regio was dat de bus grotendeels over een eigen, vrijliggende busbaan, gaat. Bij Hoofddorp en Schiphol zelfs een groot stuk over een verhoogde weg. De bushaltes kregen allemaal een eigen uitstraling, met de haltenaam in grote letters bij elke stop.

Ook nieuw was dat je op een digitaal scherm kon zien hoe laat de volgende bus vertrok. Inmiddels zijn we daar aan gewend, maar in 2002 was dit nog nieuwe technologie. Goedkoop was dit allemaal niet. Bij elkaar heeft de busbaan zo'n 300 miljoen euro gekost, 21 miljoen meer dan begroot.

'Echt tevreden'

De naam Zuidtangent is inmiddels verdwenen en opgegaan in R-net, een merknaam voor allerlei snelle bus-, trein-, metro- en tramverbinding door de Randstad. Opvallend genoeg heeft R-net de huisstijl van de Zuidtangent overgenomen. De van oorsprong ‘Haarlems rode’ bussen rijden dus nu overal in de Randstad. Ook het concept: vaak rijden en weinig stoppen, is weinig veranderd.

