Gewonde bambi blijkt sikahert en heeft het niet overleefd

De reddingsactie van vorige week heeft niet mogen baten: het hertje dat aan de kant van de weg is gevonden is overleden aan zijn verwondingen. Voorbijgangers vonden het dier vrijdag langs de Herenweg in Bergen. Wat eerst een ree leek, blijkt nu een sikahert te zijn: een exoot die de provincie wil afschieten.

Het hert werd op vrijdagochtend gespot door twee automobilisten. Toen zij het dier zagen liggen, belden ze meteen de dierenambulance. Ze hebben het beestje vervolgens zelf naar Dierenartsenpraktijk Kennemerland gebracht.

Het beestje kwam in zwakke toestand bij de dierenarts aan. Een medewerker van de praktijk laat weten dat de dierenarts helaas niks meer kon doen. Het beestje was al te zwak door alle verwondingen, die vermoedelijk door een aanrijding zijn veroorzaakt. Om het hert onnodige pijn te besparen, is deze inmiddels ingeslapen.

Sikaherten in Bergen

Eerst werd gedacht dat het om een aangereden ree ging, maar het blijkt nu toch om een sikahert te gaan. Het verschil tussen de dieren zit onder meer in de grootte: een sikahert zit tussen een ree en edelhert in. Ze zijn net wat kleiner dan damherten en hebben dezelfde witte stippen op hun vacht.

Het is niet zo gek dat het gewonde sikahert in Bergen werd gevonden. In het Noord-Hollands duinreservaat lopen er namelijk zo'n tien rond, die eerder ontsnapten uit een tuin in de buurt.

De dieren richten hier veel natuurschade aan. Daarom wil provincie Noord-Holland de sikaherten in het duinreservaat afschieten. Het gewonde sikahert dat vrijdag langs de weg werd gevonden, is dus waarschijnlijk een van de sikaherten uit het Noord-Hollands duinreservaat.