Provincie: “Afschieten sikaherten Duinreservaat is de beste optie”

Als het aan de provincie ligt, worden alle verwilderde sikaherten in het Noord-Hollands Duinreservaat zo snel mogelijk uitgeroeid. De opnieuw verleende vergunning is “slecht onderbouwd en moet worden ingetrokken”, stelt Statenlid Ilona Haas van Partij voor de Dieren. Maar volgens de provincie is afschieten de beste optie.

Bovendien zou de provincie zich volgens Haas baseren op een oud rapport uit 2012 om de uitroeiing te rechtvaardigen. Volgens het statenlid is onduidelijk of deze bevindingen nog wel actueel zijn.

De partij stelde in juli vragen over de verleende schietvergunning en eist dat er met dierenwelzijnsorganisaties wordt gekeken naar alle niet-dodelijke alternatieven. “Zoals het nu gaat, wordt tot het oneindige op sikaherten in de duinen geschoten, want ze zijn schuw en laten zich niet makkelijk schieten.”

Statenlid Haas (PvdD) wil dat de provincie de vergunning om alle sikaherten in de Noord-Hollandse duinen af te schieten intrekt. Deze ‘invasieve exoot’ komt daar sinds 2018 voor, toen ontsnapten een aantal herten uit een tuin in de buurt van het duinreservaat. PWN schatte in 2020 dat het ging om twee bokken en minstens vier hindes.

“Het is provinciaal beleid het doden van dieren pas als laatste middel in te zetten”

“Zijn er niet meer recente onderzoeken beschikbaar over de omgang met wilde sikaherten in Europa, waarin de resultaten van niet-dodelijke maatregelen zijn onderzocht”, wilde Haas weten. “Het is provinciaal beleid om het doden van dieren pas als laatste middel in te zetten. Ook de wet stuurt aan op het eerst kijken naar alternatieven.”

‘Vangen is geen oplossing’

Maar een ander, meer diervriendelijk alternatief is er niet, meent de provincie. Die schrijft in de beantwoording dat het vangen van de herten geen oplossing is, meldt mediapartner Duinstreek Centraal. De dieren kunnen volgens de provincie niet op een andere plek in Nederland worden uitgezet. Bovendien is het sinds dit jaar verboden om sikaherten als huisdier te houden.

Eerder in 2020 gaf de provincie ook toestemming de dieren af te schieten, maar dat leidde destijds niet tot het gewenste effect. “Was het drie jaar geleden echt niet mogelijk om de twee bokken op te sporen en voortplanting op een niet-dodelijke manier te voorkomen”, vraagt de partij zich af. Want: zonder bokken geen jonge hertjes. “Mensen hebben een fout gemaakt, maar de provincie laat de dieren ervoor boeten.”

Jachthonden

De vergunning geeft ‘een ruime toestemming’ voor het schieten op de populatie in de nacht, met verschillende ondersteunende instrumenten, zoals jachthonden. Tijdens het afschieten moet de Faunabeheereenheid van PWN onnodig lijden zien te voorkomen. De Omgevingsdienst zal hier op toezien, aldus de provincie.

Volgens Haas verhoogt dit de kans op onnodig extra dierenleed. “Toezicht en handhaving op schieten is in het algemeen al moeilijk, maar helemaal in de nacht. De provincie lijkt er alles aan te doen om het leed van sikaherten te verbergen voor Noord-Hollanders.”