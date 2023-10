Wat te doen met de sikaherten in de duinen: afschieten of toch vangen?

Als het aan de provincie ligt, worden de pakweg tien sikaherten in het Noord-Hollands Duinreservaat binnenkort afgeschoten. Maar is dat echt nodig? Twee experts zouden ze liever in een stadspark terug zien.

Foto: Sikahert - Wikimedia: Malene Thyssen

De provincie nam vorige maand het besluit om de sikaherten af te schieten. De kleine populatie van zo'n vijf tot tien herten veroorzaakt volgens PWN veel natuurschade en snoept van landbouwgewassen. Maar moeten we ze daarom afschieten? Als het aan de provincie ligt wel. Harm Niessen van Stichting De Faunabescherming kijkt hier anders naar: "Mijn probleem is dat het altijd de eerste keuze is van de provincie om dieren af te schieten. Dit mag wettelijk wel, maar alleen als het noodzakelijk is". Volgens Niessen moet er beter onderzoek gedaan worden naar de dieren en hun gewoonten. "Het minste wat de provincie kan doen is met onderzoekers kijken wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden. Want het rapport waar ze zich nu op baseren gaat niet eens over de duinen van PWN". Gevolgen ecosysteem Toch zijn de zorgen over de natuur in het gebied wel terecht volgens Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. De dieren zijn vooral verzot op orchideeën en eten bloemplanten, gewassen en struiken. "Dit heeft weer effect op insecten als bijen en vlinders". Want als bepaalde plantensoorten verdwijnen, heeft dat gevolgen voor de leefomgeving van deze beestjes. Hoewel de dieren natuurschade veroorzaken, is ook Janssen geen voorstander van jacht. "Ik vind het hartstikke zielig. Maar als er geen andere optie is, heb ik liever dat ze er nu zeven afschieten, dan dat het er over tien jaar veel meer zijn".

"Voor de verdovingspijltjes moet je heel dichtbij komen en goed kunnen schieten. Dat is eigenlijk niet te doen" Marc Janssen, Stichting Duinbehoud

Volgens Janssen is er een een parallel is met de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit gebied werd jarenlang kaalgevreten door damherten terwijl de populatie explosief toenam. De aantallen namen hier pas af toen er een hongersnood ontstond. "Dit was nadat alle bloemende planten weg waren en het ecosysteem instortte. We zijn bang dat hetzelfde gaat gebeuren met de sikaherten", aldus Janssen. Harm Niessen ziet deze parallel niet. "Damherten zijn veel tammer dan sikaherten. Daarnaast geven de provincie en de Amsterdamse Waterleidingduinen nu ook toe dat het beheren van de populatie moeilijker is dan gedacht. Het is een utopie om te denken dat het met de schuwe sikaherten wel gaat lukken". Is afschieten haalbaar? "Het lijkt mij verstandiger om netten te spannen en de dieren zo te vangen. Dit vergt inventarisatie van waar ze zich ophouden. En ja, dat kost veel tijd, maar dan is er meer duidelijk over de mogelijkheden dan alleen afschieten" vertelt Niessen. Ook Janssen ziet de dieren liever in een dierentuin of stadspark terug. Maar in de praktijk is wegvangen lastig omdat de sika's zo schuw zijn. "Voor de verdovingspijltjes moet je heel dichtbij komen en goed kunnen schieten. Dat is eigenlijk niet te doen", aldus Janssen. Al zal dit volgens Niessen ook een probleem zijn bij het afschieten van de dieren.