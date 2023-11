Langs de Hollandse Waterlinies: tegenwoordig beschermen de forten rust, natuur én kwetsbare jongeren

Inmiddels niet meer nodig om ons land te beschermen, hebben de linies zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Dat is gelukt. Vandaag de dag zijn het bolwerken geworden van rust, natuur en samenkomst.

Van verval naar vernieuwing

Lange tijd werd er niet naar de forten omgekeken. Decennialang lagen sommige vergeten in het landschap, maar dat is verleden tijd. Stuk voor stuk hebben ze een bestemming gekregen die ze weer hedendaags onderdeel maakt van ons land. Zo kreeg het fort aan de Nekkerweg een nieuwe invulling als wellnesscentrum. Daar gingen jaren overheen, maar inmiddels blazen saunagangers en hotelgasten weer leven terug in het fort.

