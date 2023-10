Langs de Hollandse Waterlinies: bij fort aan de Nekkerweg houden metersdikke muren de warmte binnen

Veel van de forten van de Hollandse Waterlinies zijn speciaal gebouwd om samen een systeem te vormen dat de vijand buiten de deur kon houden, door het land eromheen onder water te zetten. De nieuwste technieken werden gebruikt, zoals beton; een materiaal dat pas net als bouwmateriaal ontwikkeld was. Ook nu zijn forten weer plekken waar volop geïnnoveerd wordt.

Muren als isolatie

Het fort aan de Nekkerweg in de Beemster staat voor saunaliefhebbers beter bekend als Fort Resort Beemster. Tegenwoordig huist er een wellnesscentrum in. Frank Bart begon in 2011 met de grootscheepse verbouwing van het fort, waarin hij probeerde zoveel mogelijk originele details te behouden.

Ook moest er effectief omgegaan worden met energie. De muren die de soldaten eerder beschermden tegen granaatinslagen, houden nu de binnenruimte op een constante temperatuur, legt Bart uit. "Wanneer je het beton langzaam opwarmt, wordt het eigenlijk een warme schil om je heen en dan is het het hele jaar door dezelfde temperatuur." Dit houdt de stookkosten relatief laag.

