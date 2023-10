Langs de Hollandse Waterlinies: in Muiden strandt Lodewijk XIV met 120.000 manschappen

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn twee op zich staande systemen. Maar op één plek raken ze elkaar: Muiden. Dat de vestingstad als enige deel uitmaakt van beide verdedigingswerken, geeft het een bijzondere positie in de geschiedenis. Het strategisch succes van Muiden begint in 1672, wanneer het de machtige Franse Zonnekoning belet om Amsterdam in te nemen.

Basis voor waterlinies

Stadsgids Guus Kroon weet alles van het strategisch belang van Muiden. Als de 120.000 manschappen van het leger van Lodewijk XIV in de vestingstad niet waren tegengehouden, waren ze zo doorgewandeld naar hoofdstad Amsterdam: "Dat had het einde van de republiek betekent en waren we een deel van Frankrijk geworden", zegt hij met een glimlach.

Het succes draagt ertoe bij dat waterlinies als militair instrument steeds meer uitgebreid worden. Muiden wordt een schakel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar ook in de Stelling van Amsterdam. Ook in andere, minder bekende waterlinies speelt Muiden een rol, zoals in de Utrechtse en de Oude Hollandse Waterlinie.