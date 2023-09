Langs de Hollandse Waterlinies: een invasie van grutto's bij fort Krommeniedijk

Langs de Hollandse Waterlinies staan zo'n 100 forten. Gebouwd om in geval van oorlog de vijand tegen te houden door het land eromheen onder water te zetten. Daarvoor zijn ze gelukkig nooit echt ingezet. Maar de oude techniek van 'inunderen' of het land onder water laten lopen, kan ook ingezet worden voor andere doelen, zoals natuurbeheer. Dat doen ze bij fort Krommeniedijk en tienduizenden grutto's profiteren daarvan.

Nationale vogel

De grutto is onze nationale vogel. "Dus wij willen die vogel heel graag behouden", zegt boswachter Jeroen Engelhart van Landschap Noord-Holland. Hij wijst erop dat de grutto ook in het logo van zijn organisatie staat, wat des te meer motiveert. In dat behoud van de weidevogel is het ondergelopen gebied bij het fort belangrijk: "Er zitten hier wel tien- tot twintigduizend vogels, als je op het goede moment komt."

Eetfestijn

Nadat de eerste grutto van het jaar gesignaleerd is, wordt met een systeem van stuwtjes in de sloten in de omgeving en een kleine windmolen, de grond plas tot dras gemaakt. "Wormen komen door water al gauw omhoog. En dan staat daar zo'n hongerig snaveltje", legt Engelhart uit.

Met het onder water zetten van het land rond fort Krommeniedijk zorgt hij voor een gedekte tafel voor grutto's en andere weidevogels. Die kunnen wel een stevig maal gebruiken, wanneer ze in het voorjaar na een lange vlucht ons land bereiken om te gaan nestelen.

Tegen de tijd dat de eieren uitgebroed zijn, wordt het waterpeil weer verlaagd. Dat is gunstiger voor insecten; het voedsel waar de jonge vogels naar op zoek gaan.

Tekst gaat door onder de foto.