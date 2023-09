Noord-Holland aA nl Langs de Hollandse Waterlinies: hoe steeds meer forten herleven

De Hollandse Waterlinies bestaan uit twee lange slierten forten, zo'n 100 in aantal. Ze staan langs een strategische lijn van rivieren en kanalen, waar een vijand kon worden tegengehouden door het land eromheen onder te laten lopen. Toen vliegtuigen onderdeel van de oorlogsvoering werden, hadden de linies niet veel nut meer en raakten de forten in onbruik. Door de dromen van volhardende ondernemers hebben veel van die historische plekken nu een nieuwe functie, zoals in Hoofddorp en in de toekomst wellicht in Kudelstaart.

Foto: Snapshot Video 243645 (02:51)

Fort van Hoofddorp Er klinken weer stemmen in het Fort bij Hoofddorp. Van mensen die er wat drinken, vergaderen, muziekles krijgen of naar een optreden luisteren. Gewoon wat rondlopen kan ook, terwijl je geniet van het uitzicht of de 'wilde tuin', die door vrijwilligers zo aangelegd is, dat er altijd wel bloeiende planten te zien zijn. Het heeft lang geduurd om het fort in de huidige staat te krijgen, maar nu is het niet meer het fort bíj Hoofddorp, maar het fort ván Hoofddorp. Want het zijn vooral de Haarlemmermeerders die tegenwoordig het fort bevolken. Precies wat initiatiefneemster Femme Hammer jaren geleden voor ogen had. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Snapshot Video 243645 (06:59)

Zeilfort bij Kudelstaart? Ook bij Fort bij Kudelstaart zijn plannen voor nieuw leven en ook daar zijn ze niet zomaar verwezenlijkt. Het hek van het terrein zit nu nog op slot, maar als het aan Martijn de Liefde ligt, komt daar verandering in. Acht jaar geleden nam hij het initiatief voor Het Zeilfort; een plek om te verblijven en te ontmoeten in watersportsfeer. De omgeving is bang voor overlast en maakt bezwaar. Het kan dus nog wel even duren voordat ook dit fort weer voor iedereen toegankelijk is. Dit is de zesde aflevering van een serie over De Hollandse Waterlinies. Per aflevering wordt een aspect van deze historische verdedigingslinie belicht.