Mitch Apau gekroond tot Man of the Match: "Dat gebeurt niet vaak"

Het aantal keer dat Mitch Apau de winnende goal scoorde in zijn rijke carrière, is waarschijnlijk op een hand te tellen. Tegen TOP Oss was de aanvoerder van Telstar dankzij zijn late doelpunt eindelijk eens de gevierde man. "Drie punten is helemaal mooi."

Mitch Apau werd dankzij zijn doelpunt in blessuretijd de Man of the Match - NH Sport/Frank van der Meijden

"Mitch Apau gaat zo naar huis, want Mitch Apau is moe", reageert de centrale verdediger op de vraag hoe hij de winst gaat vieren. "Dinsdag moeten we weer (in de beker tegen GVVV, red.), dus er gaat weinig gevier worden denk ik."

"Vooral in zo'n week. Een enorme ontlading" Telstar-trainer Mike Snoei

Apau zag na vijf minuten zijn collega centraal achterin Danny Bakker wegvallen vanwege een rode kaart. "Na die rode kaart moet je schakelen. Dan krijgen zij natuurlijk wel een paar kansen. Maar ik moet zeggen dat ze eigenlijk niet heel gevaarlijk waren", aldus Apau over het solide verdedigen van Telstar. Tekst gaat verder onder de video.

Mike Snoei: "Enorme ontlading. Zeker na zo'n week" - NH Sport/Frank van der Meijden

Mike Snoei kon zijn geluk niet op na de winst in blessuretijd. "Vooral in zo'n week. Een enorme ontlading", doelt de Telstar-trainer op de afwezigheid van vier spelers vanwege het dragen van een regenboogshirt. "Die hele boodschap van de regenboog heeft nog meer gestalte gekregen. Met name twee aspecten: 'samen' en 'verbinden'. Het publiek heeft ons echt geholpen om door die laatste minuten heen te komen."

