Nieuw straaticoon voor statiegeld: "Alles lijkt nu samen te komen"

"Sinds de invoering van statiegeld op blikjes worden prullenbakken opengebroken en neemt het zwerfafval op straat toe", ziet Pablo Cantatore. De kunstenaar uit Amsterdam besloot samen met zijn Haarlemse collega Antonius Janssen het probleem van statiegeldjagers aan te pakken. Het resultaat is een statiegeldbak die in openbare ruimtes naast prullenbakken moet komen te staan. Mensen die het statiegeld goed kunnen gebruiken, kunnen de flesjes en blikjes er weer uithalen, zonder troep te veroorzaken.

"Wij hebben net een gesprek gehad met afvalverwerker Spaarnelanden en ook de bibliotheek is geïnteresseerd. Alles lijkt nu samen te komen", zegt Cantatore. Eerder won het duo al een innovatieprijs van de gemeente Haarlem voor de statiegeldbak en gaf bouwbedrijf Dura Vermeer aan ook interesse te hebben in de container. Maar ondanks de positieve reacties staat er nog geen exemplaar in de regio. "Maar zoals het nu loopt, lijkt daar binnenkort verandering in te komen", hoopt de kunstenaar. Tekst loopt door onder de video.

Statiegeldbak voor het doneren van je statiegeld in openbare ruimte - NH Nieuws

Het is de bedoeling dat de bakken naast openbare vuilnisbakken komen te staan. "Hierdoor kunnen we gedragsverandering stimuleren, mensen kunnen hun waardevolle afval doneren", vertelt Jansen. In de bak passen ongeveer tachtig flesjes. Er kan ook een sensor in worden geplaatst, waardoor de gemeente weet hoeveel er wordt ingezameld. Oranje concurrent Inmiddels kennen we al wel de oranje doneerrekjes die aan vuilnisbakken kunnen worden gehangen. In die 'concurrent' passen maximaal twaalf flesjes. Cantatore: "Voor de gedragsverandering is het beter om twee verschillende bakken te hebben, zoals bij onze uitvinding. Daarnaast vinden wij die van ons mooier in het straatbeeld passen." Ook de meetmogelijkheid met de sensor zou voor de gemeente een pluspunt moeten zijn, vindt het duo.

Foto: Statiegeldbak - Maurice Blaauw