'Doneerrekjes' voor statiegeldflesjes duiken op in Haarlem

In het Kenaupark in Haarlem hangen sinds kort oranje rekjes aan afvalbakken. Ze zijn bedoeld om kleine petflesjes in te hangen, in plaats van ze weg te gooien. Dat moet helpen in de strijd tegen zwerfvuil.

Sinds 1 juli vorig jaar zit er 15 cent statiegeld op kleine petflesjes voor water of frisdrank. Toch worden de flesjes vaak nog gewoon weggegooid, Dat is zonde, vindt de gemeente Haarlem. Hang je je flesje in zo'n 'doneerrek', dan maak je er iemand anders blij mee. Althans: dat is de bedoeling.

Proefrekjes

De gemeente hoopt dat andere mensen de flesjes inzamelen voor het statiegeld. Dat scheelt zwerfvuil en zorgt ervoor dat meer plastic opnieuw gebruikt kan worden.

De eerste vijf rekjes hangen nu in het Kenaupark in het centrum van de stad. Het gaat om een proef. Als het systeem in de praktijk blijkt te werken, komen er binnenkort ook rekjes te hangen aan afvalbakken bij het station en in de binnenstad.