Haarlemse studenten geplaagd door bosbranden bij wereldkampioenschap zonneracen in Australië

Australië wordt op dit moment geteisterd door bosbranden. De deelname aan de Bridgestone World Solar Challenge valt midden in het zogeheten bushfire season.

De drie Haarlemse studenten moesten een week geleden al een testdag annuleren vanwege een bosbrand in de buurt. De race van het Brunel Solar Team van vandaag hoefde niet te worden stopgezet, maar de bosbrand langs de route bemoeilijkte wel hun deelname.

Vlammen in de verte

Voor de Haarlemmers en hun deelgenoten was het een indrukwekkende ervaring. "Rook tijdens onze reizen is niet ongewoon, maar deze keer was het buitengewoon dichtbij", vertelt coureur Kees Broek. "We merkten de rook al toen we nog enkele kilometers verwijderd waren, en dit begon mijn zicht te belemmeren." Plotseling ziet Kees in de verte vlammen. "Het was een intensieve ervaring om dit van zo nabij te aanschouwen."

Om de veiligheid van de deelnemers te kunnen garanderen had het team voortdurend contact met de organisatie van het evenement. Daarnaast zijn er aantal safety officers die op de route meerijden en de deelnemers in de gaten houden.

Tweede plek in de race

De studenten begonnen vanmorgen om 8.00 uur lokale tijd aan de eerste racedag van de route, die in totaal 3.000 kilometer lang is. Op de eerste dag van het wereldkampioenschap heeft het team 740 kilometer afgelegd. Daarmee staan ze op de tweede plek, met alleen het Belgische team voor zich.

De zuiderburen hebben een voorsprong van 22 kilometer. Dat biedt kansen voor het team van Kees, Tijn en Bashtian. "We bevinden ons momenteel op de tweede positie, wat positief is", zegt strateeg Basthian Galenkamp. "Maar we moeten maximaal inspannen om de eerste plek te bereiken."