Na een jaar hard werken wordt zonneauto Nuna 12 gepresenteerd: "Gezonde spanning"

Van de 18 studenten die in het Brunel Solar Team werken aan de nieuwe zonneauto, komen er drie uit Zuid-Kennemerland. Vandaag zijn ze met gezonde spanning naar de presentatie van de nieuwe auto 'Nuna 12' gekomen. "We hebben het een jaar lang geheim moeten houden voor familie en vrienden. Eindelijk hoeven we er niet meer zo om heen te praten", zegt Tijn van Weel.

Eerder reisde Tijn al met een oude zonneauto naar zijn oude middelbare school in Haarlem. "Ik heb er heel veel zin in om straks te laten zien wat wij dit keer hebben gemaakt", vertelt hij vlak voor de presentatie.

De Nuna 1 heeft een aantal speciale zonnecellen. "Deze komen echt uit de ruimte", zegt Kees al wijzend naar een aantal zonnecellen. "Via Wubbo Ockels, die het team begeleide, zijn deze gedoneerd. Ze komen van de Hubble Space Telescope af. Deze zijn in 1993 vervangen en met een spaceshuttle terug op aarde gekomen."

Veel inspiratie wordt uit de waterwereld gehaald. "Dat komt omdat daar de weerstand dichter is, dus evolutionair gezien heeft daar de meeste ontwikkeling plaatsgevonden." De vorm van de auto is geïnspireerd door een catamaran boot.

Op 22 oktober begint de race in Australië. Verschillende teams van universiteiten van over de hele wereld racen dwars door Australië met een eigen zonneauto. In vijf dagen moeten ze meer dan 3000 kilometer afleggen. Een aantal andere teams hebben ook al hun auto gepresenteerd. "Wij focussen vooral op onszelf", vertelt Tijn. "Wij weten dat we een betere auto dan vorig jaar hebben gebouwd en gaan er vol voor."