Vader Martijn mist eerste treffer van zoon Mexx Meerdink: "Heb je nodig als spits"

Na zes minuten zette Mexx Meerdink zijn ploeg Jong AZ al op voorsprong in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Een treffer die de 20-jarige spits nodig had, want het was pas zijn eerste van het seizoen. "Eindelijk weer, ik heb er lang naar uitgekeken."

"Dit is gewoon wat je nodig hebt als spits", vertelt een blije Mexx Meerdink na afloop. Mede door zijn doelpunt won Jong AZ thuis met 3-0 van TOP Oss. "Als spits ben je geil voor de goal en als je lange tijd niet scoort, dan is zo'n doelpunt als deze weer lekker."

Vader-zoon

Helaas voor vader Martijn Meerdink moet hij de treffer van z'n zoon later op beelden terugkijken, want de voormalig rechtsbuiten van AZ stond in de file en miste zodoende de openingsfase van het duel en dus ook de goal van zijn zoon. Toch kreeg Meerdink junior een warme knuffel van zijn trotse vader.

Blijdschap was er ook bij Jan Sierksma. De trainer merkte de afgelopen tijd dat zijn pupil hunkerde naar een doelpunt. "Dat is ook logisch, want hij is een spits en scoorde nog niet. En ik sprak voor de wedstrijd met Mexx over die 'ketchupfles-theorie' dus laten we hopen dat dit ook voor hem geldt." Vorig seizoen maakte Meerdink acht treffers voor Jong AZ.