Jong AZ ruim te sterk voor TOP Oss, Jong Ajax beleeft kansloze avond

Jong AZ heeft vertrouwen getankt met een ruime zege op TOP Oss. Mexx Meerdink, Ro-Zangelo Daal en Jayden Addai zorgden voor de simpele zege: 3-0. Het was voor Jong Ajax een avond om snel te vergeten, zij gingen 4-0 onderuit op bezoek bij FC Dordrecht.

Foto: Jong AZ - Pro Shots / Vincent de Vries

Het begin van Jong AZ zette de toon voor de rest van de wedstrijd. Mexx Meerdink, die nog niet had gescoord dit seizoen, zorgde voor de 1-0. Hij rondde af na een mooie pass van Finn Stam: Ro-Zangelo Daal zorgde binnen het kwartier voor de verdubbeling van die marge met een droge schuiver. Doelman Mike Havekotte kon even later een kopbal van Meerdink wél keren. Lewis Schouten had voor de rust ook nog de 3-0 op zijn schoen. Hij deed alles perfect: de middenvelder omspeelde Havekotte en mikte voor een leeg doel op de paal. In de rebound ging de inzet van Kees Smit over. Tekst gaat verder onder de video.

Jong AZ-coach Jan Sierksma over de 'eenvoudige' overwinning op TOP Oss - NH Nieuws

Alle mogelijke hoop van TOP Oss kon snel na rust in de prullenbak. Jayden Addai, de huidige topscorer, pikte ook een doelpuntje mee. Hij kreeg te veel ruimte van de Brabanders en kon simpel raak prikken. Jong AZ speelde daarna de wedstrijd simpel uit en won met 3-0. De eerste zege in een maand; de laatste was tegen Jong Ajax (5-2). Jong AZ staat op de elfde plaats in de eerste divisie. Er staat maandag alweer een thuiswedstrijd op het programma tegen De Graafschap. Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Van Aken, Stam, Dekker, Dekkers (Esajas/82); Mastoras (Kerssens/82), Schouten (Postma/74), Smit; Addai (Reverson/64), Meerdink (Kewal/51), Daal

Foto: Jong Ajax - Pro Shots / Shane Winsser

Voor Jong Ajax werden elf slechte minuten fataal in Dordrecht. De stand was toen al 3-0 door goals van Rene Kriwak, Robert Shein en Ilias Bronkhorst. Voor de jonge Ajacieden was toen al duidelijk dat er geen resultaat in zat. Het werd in de tweede helft nog 4-0 via Jop van den Avert. Jong Ajax speelt ook maandag weer in de eerste divisie. ADO Den Haag is dan de tegenstander op de toekomst. Opstelling Jong Ajax: Setford; Jermoumi (Speksnijder/68), Aertssen, Verschuren, Gooijer (Sarfo/46); Agougil, Chourak (Wolff/68), Alders (Alders/81); Martha, Banel, Muzambo