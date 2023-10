Brams hondenopvang in Purmerbos moet weg: "Dit krijg je nooit meer terug"

Bram heeft vannacht geen oog dichtgedaan. "Ik hoorde het nieuws gisteravond en het enige dat ik kon denken was: nu gaat het gebeuren." Hij runt al meer dan 25 jaar de hondenopvang. Elke dag worden er zo'n 80 honden voor de dagopvang gebracht. In een bos van 1,5 ha, zo'n drie voetbalvelden groot, kunnen de honden heerlijk hun gang gaan. En niemand in de omgeving die er last van heeft. "Het is uniek", zegt Bram, "en dit krijg je nooit meer terug."

Tranen in de ogen

Vanochtend stonden zijn vaste klanten met tranen in de ogen. "Ik schoot ook vol. Maar ik moet natuurlijk niet meehuilen want daar schieten we niets mee op." Bram heeft een uitnodiging van de gemeente gehad om over een paar weken te komen praten.