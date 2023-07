Bram ten einde raad: nieuwe weg maakt mogelijk einde aan zijn hondenopvang

Als er straks duizenden woningen komen in het Purmerbos, dan is er ook een nieuwe ontsluitingsweg nodig. En Bram Bonhof van hondenopvang Dogrun vreest dat die weg precies door zijn eigen bos komt. Al bijna 20 jaar huurt Bram van de gemeente een flink stuk bos voor de hondenopvang. "Ik zou niet weten waar ik dan met mijn 80 blaffende honden heen kan."

De weg staat nog niet op papier, maar Bram wil niet lijdzaam toezien dat hij straks zijn bedrijf kan opdoeken. "Ik heb alle politieke partijen al uitgenodigd om hier te komen kijken." Tot nu toe is alleen de stadspartij op bezoek geweest. "Ze keken hun ogen uit want ze wisten helemaal niet dat dit bestond."

Bijzondere bosbewoners

Concrete toezeggingen dat Brams hondenbos mag blijven, deden ze niet. Ook andere partijen hebben zich inmiddels opgegeven voor een rondleiding. "Het is zo'n prachtig bos van al meer dan 30 jaar oud." Bram kent alle bomen en struiken, maar ook de vogels. Hij stuurt via de app nog een foto na van een ransuil op een tak in een boom. "Gewoon in ons bos", schrijft hij erbij.