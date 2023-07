Actie voor behoud Purmerbos: petitie tegen woningbouw al 4600 keer ondertekend

Natuurorganisaties en bewoners willen dat de woningbouwplannen voor het Purmerbos de prullenbak in gaan. "Het hele bos van 250 hectare is door de gemeente nu aangemerkt als woningbouwlocatie. En er is al zo weinig natuur in Purmerend. Het is heel erg jammer, En onnodig", zegt Louis Boersma van natuureducatie IVN-Waterland die zich moet inhouden om geen hele lelijke woorden te gebruiken. Samen met bewoners is er een petitie tegen de plannen die al ruim 4600 keer is ondertekend.

Louis Boersma strijdt voor het behoud van het Purmerbos.

Het Purmerbos is iets meer dan 30 jaar oud en volgens Boersma, die er als gids vaak een excursie geeft, heel bijzonder. "Het is een nat bos, op klei en daardoor komen er bijvoorbeeld heel veel soorten varens voor. Dat zie je nergens in Nederland. En hoe haal je het dan in je hoofd om hier te gaan bouwen." Ook voor de talrijke vogels is het bos een ideale biotoop die volkomen verstoord wordt. Ook als je maar een gedeelte van het bos voor woningen bestemd.

Bewoners uit Purmerend lopen elke dag een uurtje in het Purmerbos. - NH Nieuws

Dat Staatsbosbeheer toestemt in de bouwplannen als er voldoende natuur wordt gecompenseerd, vindt Louis onbegrijpelijk. "Die bomen zijn meer dan 30 jaar oud en die heb je niet zomaar terug." Moeiteloos kan Louis de talrijke flora en fauna opnoemen die het bos zo waardevol maken maar daarnaast is het ook een geliefde plek om te recreëren en te wandelen. Wonen Een echtpaar zegt elke dag minstens een uur in het bos te wandelen. "Heel erg jammer als dat niet meer kan want voor de rest is er niets in Purmerend." Ze zitten wel met een dilemma want hun kinderen die al dik in de twintig zijn, wonen nog steeds noodgedwongen thuis. "Woningen zijn natuurlijk ook nodig." Volgens Louis zijn die woningen ook te vinden binnen de bebouwde kom van Purmerend. "Daar kun je nog vol op bouwen. Genoeg voor de woonbehoeften van Purmerenders." De petitie zal worden aangeboden als de gemeenteraad de bouwplannen gaat bespreken. Het is nog niet bekend wanneer dat plaatsvindt.