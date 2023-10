Wietplantage ontmanteld in woning aan Tolheksbos in Hoofddorp

De politie heeft gisteren aan het eind van de ochtend een wietplantage aangetroffen in een woning aan het Tolheksbos in Hoofddorp. De ruim 240 planten die in het huis stonden zijn geruimd. Er is nog niemand aangehouden.

Een woordvoerder laat weten dat de politie niet is getipt, maar de wietkwekerij zelf ontdekte. Over de aanleiding om in de woning te gaan kijken, wil hij verder niets kwijt. Wel laat de woordvoerder weten dat er ook illegaal stroom werd afgetapt.

Gevaarlijk

De politie heeft naast de ruim 240 wietplanten apparatuur in beslag genomen. Zowel de planten als apparaten zullen vernietigd worden. De woordvoerder benadrukt dat illegaal stroom aftappen risico's voor omwonenden met zich meebrengt, omdat kortsluiting of oververhitting brand kan veroorzaken.

De politie gaat met de huurders van de woning in gesprek over eventuele betrokkenheid bij de wietplantage. Ook wordt onderzocht of er meer mensen bij betrokken zijn.