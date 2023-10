200 lachgasflessen en hennepkwekerij gevonden in Middenbeemster

Opnieuw is er in de regio Zaanstreek-Waterland een enorme partij lachgasflessen gevonden. Dit keer in een onbewoonde woning aan het Groenveld in Middenbeemster. Burgemeester Van Selm van de gemeente Purmerend heeft het pand voor drie maanden gesloten. Er werden meer dan 200 lachgasflessen en een hennepkwekerij gevonden die niet in gebruik was.

In Middenbeemster kwam de politie in augustus het drugspand al op het spoor door een melding van een gestolen mobiele telefoon. De gestolen telefoon bevond zich volgens de app 'find my phone' in een onbewoonde woning aan het Groenveld.

Opslagplaats voor lachgas

De politie trof in deze woning meerdere kweekruimtes aan voor hennep. Ook bleek de woning ingericht als opslagplaats voor lachgas. De stroomvoorziening bleek illegaal afgetapt. De politie heeft de kweekruimtes laten ontmantelen en heeft de lachgasflessen laten verwijderen. Het pand moet de komende drie maanden gesloten blijven.

Begin deze maand werden in een schuur en in verschillende voertuigen zo'n 245 flessen lachgas aangetroffen aan de Cor Bruijnweg in Zaandam. De politie kwam de grote hoeveelheid op het spoor door een anonieme tip.