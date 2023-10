Meer dan 200 flessen lachgas gevonden in Wormerveer, politie sluit schuur na tip

De komende zes maanden valt er weinig te lachen aan de Cor Bruijnweg in Zaandam: in een schuur en in verschillende voertuigen zijn zo'n 245 flessen lachgas aangetroffen waardoor de politie een onderzoek heeft ingesteld. De politie kwam de grote hoeveelheid lachgasflessen op het spoor door een anonieme tip.

Het zou gaan om een schuur achter een woning aan de Cor Bruijnweg in Wormerveer. In april dit jaar heeft de politie daar 52 flessen lachgas gevonden. Ook in de tuin en in verschillende voertuigen waren er meerdere flessen lachgas aanwezig. In totaal gaat het om 245 flessen. Dit is allemaal door de politie in beslag genomen.

De politie kwam de grote hoeveelheid op het spoor door een anonieme tip. Er zou gehandeld worden in lachgas en daarom heeft de politie een onderzoek ingesteld naar een adres aan de Cor Bruijnweg. De schuur moet de komende zes maanden in ieder geval gesloten blijven.