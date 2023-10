Bouwen met blokken: in Schagen verrijst in no time een heel appartementencomplex

Binnen slechts een aantal maanden tijd is er op een kaal stuk grond aan de Piet Ottstraat in Schagen een groot appartementencomplex met 44 sociale huurwoningen gebouwd in opdracht van de Wooncompagnie. Dat dit zo snel is gelukt, komt dankzij modulair bouwen, waarbij de appartementen kant en klaar uit de fabriek komen en op locatie op elkaar gestapeld worden. Zelfs de keuken staat er al in en ook de badkamer is al betegeld.

Foto: Een van de laatste modules wordt door de hijskraan omhoog gehesen - NH Media / Kelly Blok

Als blokken worden de in totaal 88 modules met een grote hijskraan op elkaar gestapeld. Het appartementencomplex De Tramhalte aan de Piet Ottstraat in Schagen is dankzij modulair bouwen enorm snel klaar. Afgelopen juni werden de eerste palen nog in de grond geslagen en inmiddels worden de laatste modules geplaatst. Je hoort steeds vaker dat appartementencomplexen of woningen haast als paddenstoelen uit de grond schieten dankzij modulair bouwen. Heddes Bouw & Ontwikkeling is zo'n bouwbedrijf dat in samenwerking met Ursem Modulaire Bouwsystemen woningen en appartementen bouwt die al kant en klaar uit de fabriek in Ursem komen.

"Je hebt ook minder last van stikstofuitstoot" Peter Cornielje, WoonCompagnie

En die manier van bouwen bevalt goed bij woningcorporatie WoonCompagnie, die eerder het Regioplein in Schagen op diezelfde manier liet bouwen, en die ook de opdrachtgever is van het appartementencomplex De Tramhalte. "Het heeft een hele korte bouwtijd, het komt kant en klaar uit de fabriek, is kwalitatief hoogwaardig, de overlast op de bouwplaats is zeer beperkt omdat het een korte bouwtijd heeft en je hebt ook minder last van stikstofuitstoot", legt Peter Cornielje van de WoonCompagnie uit. In onderstaande video is te zien hoe de laatste modules door een hijskraan op de juiste plek gehesen worden (tekst gaat door onder de video)

Appartementencomplex De Tramhalte wordt modulair gebouwd - NH Nieuws